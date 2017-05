Alexandre Bezardin l’atout de poids pour Meyer Habib

Suppléant du candidat LR – UDI Meyer Habib aux élections législatives de la 8e circonscription des Français de l’étranger, Alexandre Bezardin est comme beaucoup d’entre nous un Français de l’étranger à part entière.

Résident en Italie depuis plus de 12 ans, marié à une italienne et père de deux enfants binationaux, il défend pleinement cette double identité culturelle comme un atout supplémentaire dans l’engagement qui est le sien auprès des Français de sa circonscription consulaire.

Depuis l’élection en juin 2013 de Meyer Habib, il a toujours été à ses côtés pour agir au service d’un bien commun qui nous rassemble tous sans exception, défendre les intérêts et les droits de nos compatriotes établis hors de France.

En juin 2014, les Français d’Italie lui ont fait confiance avec 52% des suffrages exprimés en l’élisant comme Conseiller Consulaire de la 2ème circonscription d’Italie, puis il a été désigné par ses pairs comme Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) pour l’Europe du Sud, où il siège au sein de la Commission des lois, des règlements et des affaires consulaires.

Egalement membre du Conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger – CFE – il n’hésite pas à intervenir sur les différentes problématiques qui relèvent du quotidien des Français de l’étranger pour défendre leurs intérêts et leurs droits.

Saisissant régulièrement le Gouvernement ou l’administration en déposant des questions écrites, orales ou d’actualité, il figure parmi les élus AFE les plus entreprenants dans ce domaine et sans aucun doute le plus volontaire avec 85% des questions posées dans l’ensemble de sa circonscription AFE d’Europe du Sud !

Secrétaire Général du Groupe Alliance de la Droite, du Centre et des Indépendants – ADCI – à l’Assemblée des Français de l’étranger, il s’est imposé également comme l’un des rouages essentiels dans le fonctionnement du Groupe majoritaire à l’AFE.

Plus de 10 ans au cœur du dispositif législatif, tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat, mais aussi comme Conseiller en charge des relations avec le Parlement et les élus auprès d’un Ministre, aujourd’hui aux cotés de Meyer Habib comme suppléant, C’est cette expérience commune et cette complémentarité politique qu’il entend mettre à l’entière disposition de tous les Français de la 8ème circonscription législative.

Ceux qui le côtoient connaissent son ardeur au travail pour intervenir quand il s’agit de faire aboutir les dossiers,

Ami d’Israël, sa candidature comme suppléant de Meyer Habib rassemble bien au-delà des clivages traditionnels, c’est pourquoi nous lui faisons confiance et que nous savons pouvoir compter sur lui !

Par Raphaël Kalfon – LR Israel – JSSNews