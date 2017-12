Alerte ‘Tseva Adom’ dans le Néguev occidental (avec mises à jour)

18h45: selon Tsahal, les roquettes ne sont pas abattues en territoire israélien mais dans la bande de Gaza.

18h30: des explosions ont été entendues dans la région de ‘Hof Ashkelon.

18h28: l’alerte ‘Tseva Adom’ a rententi dans certaines localités frontalières de la bande de Gaza, plus précisément les localités de Yad Mordekhaï, Netiv Ha-Assara, Ibim, Gevim, Sederot, ‘Hof Ashkelon, ainsi que dans la zone industrielle Shaar Ha-Neguev, dans le Parc industriel Sapirim et à l’Institut Sapir. Tsahal n’a pas encore donné de plus amples informations.

Photo Illustration