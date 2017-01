Al-Baghdadi appelle au « réveil des cellules dormantes »

Selon des sources irakiennes, le chef de l’organisation de l’Etat Islamique Abou Bakhr Al-Baghdadi a demandé à ses hommes de réveiller toutes le cellules terroristes dormantes qui ont été implantées dans les pays occidentaux et certains pays musulmans. Le leader de Daech entend « frapper durement les ennemis d’Allah et de l’Etat Islamique ». Al-Baghdadi aurait également ordonné aux étrangers qui ont rejoint ses rangs de retourner dans leurs pays d’origine afin de participer à la lutte et recruter des terroristes sur place.

Ce nouveau développement indique que l’Etat Islamique perd du terrain sur le champ de bataille proche-oriental mais ce qui le rendra particulièrement dangereux hors de ses bases géographiques.

