AIPAC: Dany Danon note les progrès enregistrés à l’ONU

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon s’est exprimé devant l’AIPAC à Washington. Il a noté avec grande satisfaction « le changement positif visible » qui s’observe à l’ONU depuis l’élection de Donald Trump. Non pas que les Etats-Unis furent franchement hostiles à Israël dans les forums internationaux sous l’ère Obama, mais l’ambassadeur a souligné que la nouvelle délégation américaine à l’ONU est franchement et activement pro-israélienne, et que les Etats-Unis et Israël parlent aujourd’hui d’une même voix face à la communauté internationale. « L’époque où l’ONU était obsédée par Israël est en voie de disparition », a estimé Dany Danon.

Photo Représentation d’Israël à l’ONU