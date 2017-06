Ahinoam Nini, la chanteuse qui…déchante!

La chanteuse israélienne Ahinoam Nini (Noa) était parmi les invités-vedettes d’une soirée organisée par le parti Meretz à la Cinémathèque de Jérusalem pour marquer « les cinquante ans d’occupation israélienne ».

Lors de son intervention, la chanteuse très engagée à gauche a exprimé « son incompréhension et sa tristesse » du fait qu’elle soit boycottée par le BDS: « Je boycotte moi-même les Juifs qui habitent en Judée-Samarie! Je collabore beaucoup avec les Palestiniens et cela me donne beaucoup d’inspiration. Mais voilà que le BDS me boycotte! Ce n’est pas simple pour moi (…) En ce faisant, le BDS aide la droite israélienne. Pourquoi veulent-ils ainsi me faire taire? Nous combattons du même côté!!… ».

La chanteuse est revenue sur sa rencontre avec Mahmoud Abbas à Ramallah il y a exactement un an, en juin 2016: « Mahmoud Abbas est vraiment un homme de paix et un partenaire. Je ne pourrai hélas pas en dire de même du Premier ministre israélien actuel… »!

Cette soirée avait aussi parmi ses invités le terroriste en complet-cravate Nabil Shaat, membre du Fatah, ancien haut responsable du Fatah et proche de Mahmoud Abbas. Par ailleurs, l’ancien candidat à l’élection présidentielle américaine Bernie Sanders a envoyé un message enregistré à l’intention des participants.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90