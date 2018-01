Ahed Tamimi mise en examen

Ahed Tamimi, le jeune arabe palestinienne qui avait frappé des soldats israéliens en présence de sa mère et d’une cousine a été inculpée lundi pour violence envers les forces de sécurité.

Le monde entier avait pu voir cette nouvelle provocation de cette jeune fille (soutenue et encadrée par B’Tslem), giflant un officier de Tsahal sans réaction à Nabi Sala’h. Ahed Tamimi, qui agit ainsi depuis des années, a également été mise en examen pour cinq autres provocations du genre ces dernières années. Sa maman et une cousine, que l’on voit filmer et inciter, ont également été inculpées pour leur présence active lors de cette scène, et pour la mère Nariman, incitation à commettre des attentats par le biais de Facebook.

Le chef d’accusation complet contre Ahed Tamimi inclut insultes, jets de pierres, coups, crachats, incitation, participation à troubles de l’ordre public et obstruction au travail des forces de l’ordre avec circonstances aggravantes.

Et devinez qui est venu soutenir la jeune provocatrice au tribunal militaire? Un certain député Ahmad Tibi…

Photo Flash 90