Agression d’un couple juif: le caractère antisémite non retenu

Le juge d’instruction chargé de l’affaire de l’agression d’un couple juif à Créteil, très médiatisée fin 2014, a supprimé la qualification antisémite des faits avant de clore son enquête, selon des sources concordantes aujourd’hui.

Le 1er décembre 2014, un couple avait été séquestré à Créteil, en banlieue parisienne, la jeune femme violée et son appartement cambriolé par trois hommes. Les agresseurs « partaient de l’idée qu’être juif signifiait que l’on avait de l’argent », avait alors rapporté une source proche de l’enquête.

Quatre hommes, les trois agresseurs et un complice soupçonné d’avoir repéré les lieux, avaient été mis en examen, notamment pour violences « en raison de l’appartenance religieuse ». Certains d’entre eux sont également poursuivis pour l’agression un mois plus tôt d’un septuagénaire de confession juive, toujours à Créteil dans le Val-de-Marne. A la suite de l’agression, le gouvernement avait affirmé sa volonté d’ériger la lutte contre le racisme et l’antisémitisme en « cause nationale ».

« Cela soustrait une dimension essentielle à une affaire très symbolique », a dit Patrick Klugman, l’avocat des victimes, qualifiant la décision d »insupportable » et « inacceptable ». Les agresseurs sont poursuivis pour « viol en réunion », « vol avec arme », « séquestration », « association de malfaiteurs » et « extorsion ».

« Je ne peux pas me réjouir que la circonstance de l’antisémitisme ne soit pas retenue, puisqu’elle n’aurait jamais dû l’être », a réagi de son côté Marie Dosé, avocate d’un des hommes mis en examen. Elle s’est dite excédée par « un dossier construit médiatiquement » et « une instruction qui n’a pas été menée ».

Source www.lefigaro.fr