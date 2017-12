Agas ve Tapuah: L’Italie à votre table

Sur le kikar Safra, à deux pas de la mairie de Jérusalem, se trouve un restaurant pittoresque qui a de quoi surprendre à bien des égards.

LPH vous propose d’aller à la rencontre du Chef Gionatan Ottolenghi, qui avec son accent chantant de Milan et ses plats uniques, vous séduira.

Une vocation, une passion

Gionatan a grandi dans une famille pratiquante et sioniste. En 1976, il fait son alya. Après son service militaire et son mariage, il s’installe avec son épouse, originaire de Rome, dans un mochav à Ramat Hagolan. »Pendant cinq ans, j’étais au plus près de la terre d’Israël. J’avais des vergers, des potagers mais je construisais aussi des maisons ».

Le couple quitte le Mochav pour la grande ville. »Ma femme voulait vivre en ville, alors nous nous sommes installés à Jérusalem ». Il lui faut donc trouver une nouvelle occupation professionnelle. Elle est facile à trouver. Gionatan a toujours été un passionné de cuisine: »Ma grand-mère faisait partie de la première génération qui est sortie du ghetto d’Ancona. Elle vivait chez nous et cuisinait tout le temps. J’adorais rester avec elle, elle m’a tout appris ».

Gionatan reprend en 1986 le restaurant »Pomme et Poire » au centre-ville de Jérusalem. Mais avec la première intifada, les affaires vont mal. Il lui en faut plus pour se décourager. Il ouvrira un nouveau restaurant puis en 1999, il s’installe Kikar Safra. Là encore un an après, c’est une intifada qui nuisent à ses affaires. Là encore, il tiendra bon: »Je ne vois pas mon restaurant comme un business », nous confie-t-il, »C’est ma passion. Et il n’est pas question que je donne une victoire à nos ennemis en fermant à cause d’eux ».

L’Italie dans les assiettes et dans l’air

Agas ve Tapuah n’est pas un restaurant comme les autres. D’abord parce que le Chef Gionatan cuisine lui-même des plats maison dont il a le secret: 130 recettes de pâtes fraiches, fabriquées sur place, des pizzas uniques, des lasagnes, le café à l’italienne et des desserts, sans oublier de nombreux produits sans gluten. »Je porte une attention particulière à chaque ingrédient, du fromage au café en passant par ce que je mets dans mes sauces ».

Mais ce n’est pas tout. Le Chef Gionatan a plusieurs cordes à son arc. Il est aussi ténor lyrique et ne manque pas d’animer gracieusement vos repas de fête que ce soit pour des sheva brahot, anniversaires ou bar/bat mitsva.

Et si vous préférez épater vos invités à domicile, il est possible de commander à emporter. Il y a fort à parier que même dans ce cas, vous emmènerez dans vos boîtes, non seulement des plats gourmets, mais un peu de la joie et de la bonne humeur qui caractérisent le maitre des lieux.

Pour aller plus loin:

Agas ve Tapuah, Kikar Safra 6, Jérusalem

Tel: 02-6230280

Mail: 6230280@gmail.com

Visionnez sur YouTube les films du Chef en train de cuisiner: Agas ve Tapuah