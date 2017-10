Affreux massacre en Somalie au nom d’Allah

La barbarie musulmane à une nouvelle fois frappé, cette fois-ci en Somalie, qui a subi l’attentat le plus meurtrier de son histoire. Un dernier bilan fait état de près de 180 tués et plus de 300 blessés lors de l’explosion de deux camions piégé qui se sont produites simultanément en plein centre de la capitale Mogadiscio. L’attentat n’a pas encore été revendiqué mais il porte la marque du groupe terroriste Harakat al-Shabab al-Mujahedin, branche somalienne d’Al-Qaïda, coutumier d’attentats de ce style en Somalie. Al-Shabab déstabilise le pays depuis plus de dix ans dans le but de renverser le pouvoir et d’installer en Somalie un régime islamique.

Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a dénoncé une « attaque horrible menée contre de civils innocents » et à décrété un deuil national de trois jours.

Vidéo:

http://www.lefigaro.fr/international/2017/10/15/01003-20171015ARTFIG00047-scenes-de-chaos-apres-le-pire-attentat-de-l-histoire-de-la-somalie.php

Photo Illustration