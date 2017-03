Affaire Tamimi: les Etats-Unis déterminés à faire extrader la terroriste

Après le refus officiel de la Jordanie de remettre la terroriste Alham Al-Tamimi aux autorités américaines, l’avocate israélienne Nitzana Darshan-Leitner se dit persuadée que l’Administration américaine ne renoncera pas à traduire la terroriste devant la justice américaine. « Alham Tamimi doit savoir qu’elle sera poursuivie toute sa vie jusqu’à ce qu’elle soit jugée et remise en prison ».

Organisatrice de l’attentat meurtrier du restaurant Sbarro, Al-Tamimi n’a effectué que neuf ans de prison sur les seize peines de perpétuité auxquelles elle a été condamnée. Expulsée en Jordanie dans le cadre de la transaction Shalit, Alham Tamimi a accordé un certain nombre d’interviews lors desquels elle n’a pas seulement exprimé aucun regret mais au contraire, s’est dit fière de ce qu’elle a fait et prête à recommencer!

Nitzana Darshan-Leitner, présidente de Shurat Hadin, rappelle que les familles des deux victimes israélo-américaines de l’attentat du Sbarro ont traversé un véritable parcours du combattant devant la justice américaine et qu’elles ne renonceront pas elles non plus jusqu’à ce que justice soit faite.

Photo Illustration