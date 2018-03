Affaire du consulat de France de Jérusalem: Paris ordonne une enquête

Paris a réagi à l’affaire scandaleuse – quoique peut surprenante – de la collaboration d’employés du Consulat de France de Jérusalem avec le terrorisme. L’ambassade de France a publié un communiqué indiquant que “la France accorde une très grande importance à cette affaire”. Et comme c’est la justice israélienne qui traite l’affaire, le communiqué de l’ambassade poursuit en disant ne faire aucun commentaire sur le fond et en assurant que “les suspects bénéficient de tout l’aide et du soutien en tant que citoyens français afin que leurs droits soient respectés”.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative immédiate sous la direction de l’inspecteur général du ministère des Affaires étrangères. Le ministre a dit vouloir faire toute la lumière sur ce qui s’est passé mais aussi faire en sorte que les employés du consulat puissent poursuivre leur travail dans les meilleures conditions.

Après l’arrestation de suspects, le ministère israélien des Affaires étrangères avait fait savoir qu’il considérait cette affaire avec la plus grande gravité mais que “cela ne portera pas atteinte aux excellentes relations entre Israël et la France”. Il a même remercié les autorités françaises pour leur “collaboration”.

Le député français Meyer Habib a réagi avec lucidité: “Ce n’est malheureusement pas la première affaire problématique dans laquelle est impliqué le Consulat de France à Jérusalem. Même s’il est question ici d’employés subalternes, j’ai hélas le sentiment que le Consulat général de France est devenu de fait l’ambassade de France face à l’Autorité Palestinienne”.

Tout est dit.

Photo Wikipedia