Affaire Azaria: la proposition ‘surprenante’ de Tsahal a été révélée

Malgré les dénégations catégoriques de Tsahal mercredi, la chaîne Aroutz 2 a réussi à mettre la main sur le contenu de la conversation qui s’est déroulée lors de la visite du commandant de la division Kfir Gaï Hazout à la famille Azaria. Dans un premier temps, l’officier avait affirmé qu’il n’avait été question que de l’aide à apporter à la famille Azaria et le porte-parole de Tsahal avait officiellement confirmé cette version.

Mais un enregistrement indique que Tsahal a bel et bien fait une proposition plus que surprenante à Charly Azaria, le père du jeune soldat: un allègement de la peine de prison pour El-Or, avec en échange le remplacement de l’équipe des avocats et une renonciation à faire appel de la décision d’inculpation pour homicide! A Tsahal on aime apparemment pas trop l’arrivée de l’excellent avocat Yoram Sheftel qui a rejoint l’équipe de défense d’El-Or.

Les avocats du sergent ont écrit une lettre de vive protestation au ministre de la Défense Avigdor Lieberman, qualifiant cette visite et cette proposition de Tsahal « d’obstacle à la justice ». Me Ilan Katz a répété que leur combat au moyen de l’appel vise non pas à alléger la peine encourue par El-Or mais à annuler l’inculpation injuste d’homicide à son encontre.

Photo Miriam Alster / Flash 90