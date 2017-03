Affaire Azaria: le procureur militaire fait appel contre…la légereté de la peine!

De manière particulièrement cynique, le Parquet militaire a annoncé faire appel du verdict prononcé à l’égard du soldat El-Or Azaria. Avec un acharnement qu’il ne cache plus, le Procureur militaire dit vouloir contester la « légèreté » de la peine de prison et l’augmenter à deux ans et demi au moins à la place des dix-huit mois prononcés par le tribunal. Il estime qu’il y a une trop grande différence entre l’acte d’accusation et la sentence, que la peine n’est pas assez dissuasive et qu’elle porte atteinte à la discipline de Tsahal!!

L’avocat d’El-Or Azaria, Yoram Sheftel a vigoureusement réagi à cette annonce: « Ce que je dis depuis le début de cette affaire se confirme aujourd’hui: la justice militaire est ‘assoiffée du sang d’El-Or Azaria. Une soif qui ne connait plus de limites… »

Yoram Sheftel accuse le Parquet d’agir par vengeance et non sur des motifs judiciaires. Il en veut pour preuve une lettre qu’il détient du Procureur militaire qui lui proposait un marché: vous ne faites par appel, et nous ne faisons pas appel non plus!

Photo Flash 90