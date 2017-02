Affaire Azaria: un nouvel exemple du dévoiement moral des médias

Le journaliste Amit Segal (Aroutz 2) a publié un twitt accusateur envers certains de ses confrères qui ont choisi de se rendre au domicile de la famille du terroriste de Hevron pour « vivre en direct » avec elle le prononcé du verdict d’El-Or Azaria. « Il s’agit d’une confusion morale profonde » a estimé le journaliste. Les réseaux sociaux se sont également enflammés après cette scène surréaliste.

Amit Segal a obtenu le soutien de la députée travailliste Revital Soueid et de son confrère d’Aroutz 20 Kalman Liebeskind: « Aller chez cette famille pour lui demander ce qu’elle pense de la sentence prononcée envers El-Or Azaria est tout simplement honteux ».

Cette attitude des médias est d’autant plus inacceptable que la famille du terroriste a réagi au verdict en déclarant qu’il s’agissait d’une « farce » et que le soldat méritait une peine beaucoup plus grave!

L’un des journalistes qui s’est rendu au domicile du terroriste. Elior Lévy, de Yediot Aharonot, a fourni une explication lamentable qui montre l’immoralité déguisée en « objectivité »: « Je reçois effectivement de très nombreuses réactions indignées pour avoir donné la parole à la famille du terroriste. Mais je rappelle que le métier de journaliste est de montrer les différents protagonistes, même si c’est complexe. Je continuerai à agir ainsi! »

Photo Facebook