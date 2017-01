Affaire Azaria: le journaliste Yaakov Ahimeïr dénonce l’ancien ministre Moshé Yaalon

Le journaliste et présentateur Yaakov Ahimeïr (Aroutz 1) est probablement l’un des journalistes les plus intègres et honnêtes professionnellement de la télévision israélienne. Contrairement à beaucoup de ses collègues, il prend toujours soin de ne pas faire transparaître ses opinions politiques et garde une attitude neutre et respectueuse quel que soit l’interlocteur qui est face à lui. C’est d’ailleurs grâce à sa déontologie irréprochable qu’il a obtenu plusieurs prix journalistiques.

Mais après le verdict dans l’affaire El-Or Azaria, Yaakov Ahimeïr n’a pas pu s’empêcher de dire ce qu’il a sur le coeur. Invité sur une autre chaîne, il a accusé l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon d’avoir scellé le sort du soldat dès le premier jour lors de son intervention virulente à la Knesset. Après cela, explique le journaliste, le système judiciaire de Tsahal, qui dépend du ministre de la Défense, ne pouvait pas s’engager dans une voie différente de celle indiquée par le ministre de tutelle.

Le journaliste a également pris la défense du soldat et a émis une vérité simple: « Il est impensable qu’un soldat qui doit affronter des situations difficiles comme celle de Hevron doive être accompagné d’un avocat qui lui dira sur le moment ce qu’il a droit ou pas le droit de faire! Ce sont les circonstances complexes qui dictent l’attitude de nos soldats. Cette affaire aurait dû être traitée en interne afin d’en tirer les leçons pour que de telles situations ne se reproduisent plus, mais pas en faire un spectacle à destination de la communauté internationale pour lui dire ‘regardez comme nous sommes moraux, nous jugeons ce soldat' ».

Et avec les résultats que l’on sait au vu des titres de la presse étrangère.

Photo Isaac Harari / Flash 90