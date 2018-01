Le ministère des Transports a annoncé lundi que 5 sociétés internationales ont passé l’étape de pré-qualification concernant l’appel d’offres concernant la construction d’un aéroport sur une île artificielle au large des côtes d’Israël……Détails…….

Cet aéroport devra être conçu pour pouvoir accueillir au moins 20 millions de passagers par an.

Le besoin d’un aéroport international supplémentaire s’est fait sentir cette année, compte tenu de l’augmentation considérable du nombre de passagers et de la prévision de 30 millions de passagers par an d’ici 2030.

L’aéroport international Ben-Gurion est déjà proche de sa capacité maximale.

A ce stade, la possibilité d’implanter le futur nouvvel aéroport sur une île artificielle en Méditerranée est en cours d’examen.

Cette option a fait ses preuves dans d’autres pays, comme par exemple pour la ville d’Osaka au Japon, ou encore les aéroports de Hong Kong, de Macao, de Corée du sud ou de Singapour.

Les entreprises qui ont été retenues sont deux entreprises Chinoises, une Française, une Anglaise et une Dannoise.

L’une de ces entreprises sera sélectionnée dans quelques mois et soumettra son projet final en mai 2019.

L’étape de planification prendra plusieurs années et la construction de l’île et de l’aéroport prendront 5 ans.

Le coût du projet est estimé à plusieurs milliards de shekels.

Aujourd’hui, l’unique aéroport international d’Israël, ben Gurion, est bondé et une immense tente sera construite à côté du Terminal 3 pour ajouter des points d’enregistrement, en attendant d’agrandir le terminal lui-même.

Selon le ministre des Transports Yisrael Katz, «il n’y a pas d’autre choix que de commencer à penser à l’avenir, le ‘ciel ouvert’ et la croissance de l’économie israélienne nous obligeront à nous préparer pour le jour où l’aéroport Ben Gourion ne répondra plus aux exigences ».

Rappelons que le nouvel aéroport d’Eilat, l’aéroport Ilan Ramon, sera ouvert cette année et que les autorités souhaitent également construire un aéroport international dans les environs de Haifa….

Ps: la photo ci-dessus représente une simulation d’une île artificielle avec un aéroport et un complexe résidentiel en face de Herzliya

Source Koide9enisrael