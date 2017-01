Administration civile: limogeage d’un officier controversé

Les pressions du mouvement Regavim auront produit leurs effets. Le lieutenant-général (rés.) Dov Tsedaka, ancien directeur de l’Administration civile en Judée-Samarie et aujourd’hui responsable des pourparlers avec les Bédouins au nom de l’Administration civile a été démis de ses fonctions. Il y a quelques mois, une enquête menée par le Forum de la ceinture de Jérusalem avait révélé que l’officier supérieur est également membre d’une organisation d’extrême gauche, le Fonds de coopération régionale, créée à l’époque par Yossi Beilin et financée par l’Union européenne et chargée entre di dossier des Bédouins.

C’est Dov Tsedaka qui était responsable des planification de construction en faveur des Bédouins dont on sait qu’ils ont pour objectif d’occuper un maximum de terres, y compris des terres domaniales. Le Fonds créé par Yossi Beilin soutient les construction illégales bédouines, et l’UE aide à financer un bon nombre de ces constructions bédouines, notamment dans la région de Maale Adoumim, dans le but de créer une continuité territoriale pour l’Etat ‘palestinien’ tant souhaité par l’union.

Les intervention du mouvement Regavim et du Forum de la ceinture de Jérusalem auprès du ministre de la Défense auront porté leurs fruits. Dov Tsedaka a été limogé de son poste au sein de l’Administration civile. Après l’annonce de la nouvelle, le Forum de la ceinture de Jérusalem a fait savoir: « Un officier de Tsahal est tenu d’agir en faveur des intérêts nationaux de l’Etat d’Israël et ne peux pas être au service d’institutions étrangères qui luttent contre les intérêts et la sécurité du pays ».

Photo Wikipedia

