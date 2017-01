Adalah réclame le droit d’une audition pour le député Ghattas

Adalah, le centre légal pour les droits des minorités arabes en Israël, intercède en faveur du député Bassel Ghattas, de la Liste arabe unifiée, soupçonné d’avoir transmis clandestinement des téléphones portables et des messages à des terroristes détenus dans une prison israélienne. Adalah a demandé au conseiller juridique du gouvernement et au procureur de l’Etat d’accorder au parlementaire le droit d’être entendu avant son inculpation. Les avocats du député ont prétendu que le fait de présenter un acte d’accusation contre leur client sans lui permettre de s’exprimer était une violation des droits pour une procédure judiciaire équitable et défavorisait Ghattas par rapport à d’autres personnages publics.