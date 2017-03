Acquisition du siècle: Intel rachète la start-up israélienne Mobile Eye

La compagnie américaine Intel Corp., géant mondial des processeurs et semi-conducteurs a racheté la start-up israélienne Mobile Eye pour la somme astronomique de 14,5 milliards de dollars! Il s’agit de la plus grande acquisition d’une société israélienne jamais réalisée. En comparaison, le rachat de l’application Waze par Google en 2013, déjà considérée comme prodigieuse, s’était élevé à 996 millions de dollars!

Mobile Eye, créée en Israël en 1999, est devenu leader mondial dans l’assistance de conduite, la conduite automatique et les systèmes anti-collisions par ordinateur.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à cette transaction et a félicité au téléphone Ziv Aviram, le Pdg de Mobile Eye. Ce dernier a indiqué au Premier ministre que le centre des activités de Mobile Eye restera en Israël et qu’en plus, la société va créer en Israël un centre de développement qui lui conférera la responsabilité mondiale sur les voitures automatiques qui circuleront avec le système Intel.

Binyamin Netanyahou a indiqué que cette transaction historique prouve de manière magistrale qu’Israël devient un centre mondial de la technologie non seulement dans le domaine cybernétique mais aussi dans celui de l’automobile informatisée.

Photo Moshé Shaï et Noam Rivkine-Fenton / Flash 90