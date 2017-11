Acheter un terrain en Israël

Quelle est la superficie du terrain acheté par Avraham ?

La sidra de la semaine nous rapporte la première acquisition en Erets Israël par le peuple d’Israël. Avraham achète le caveau de Makhpéla, le champ et tous les arbres qui sont dans le champ, dans toutes ses limites alentour. Le Targum Onkelos explique que ce terrain avait une valeur de 400 sicles d’argent. Selon le Gaon de Vilna, cette somme n’est pas arbitraire. Elle correspond au prix d’une parcelle de terre pouvant contenir 600,000 personnes.

600,000 est le nombre de personnes que comptait le peuple d’Israël lors de la sortie d’Egypte et de personnes présentes lors du don de la Thora au Mont Sinaï. Les actes de nos ancêtres sont un signe pour les fils, leur descendance. Avraham achète un terrain d’une superficie pouvant contenir 600,000 personnes. Nous apprenons de cela que non seulement le caveau de Makhpéla appartient au peuple d’Israël, mais aussi les alentours (pouvant contenir 600,000 personnes) nous appartiennent également. Il s’agit d’une bonne partie de la ville de Hevron.

Payer devant toute la communauté

Nous avons vu précédemment que les actes de nos ancêtres sont un signe pour leurs fils, aussi nous devons bien prêter attention à la vente et à son paiement. Efrôn demande à recevoir l’argent discrètement, sous la table. Mais Avraham n’accepte pas cette manière de réaliser la transaction. Il voulait payer devant des témoins. Il craignait qu’Efrôn ne nie avoir reçu l’argent.

La Thora nous raconte tous ces faits dans les détails afin que l’on sache comment acquérir de nos jours des terrains des non-Juifs. De nombreuses personnes ont acheté des terrains de non-Juifs qui ont demandé à être payés discrètement, par peur d’être tués par leurs propres frères à cause de cette transaction, et ont affirmé par la suite n’avoir rien vendu.

Les paroles des nations

L’achat d’un terrain en Israël a une grande valeur spirituelle. Rabbi Shimon bar Yohaï dit que D… a donné trois cadeaux à Israël, au prix de souffrances : la Thora, la terre d’Israël, et le monde futur. La terre d’Israël est associée à un très haut niveau spirituel : la Thora au monde futur. Aussi, les nations s’opposent-elles à notre installation sur la terre d’Israël et à son acquisition, et plus particulièrement aux acquisitions du caveau de Makhpéla, du tombeau de Yossef à Shehem, et de l’emplacement du Temple à Jérusalem. Nos pères savaient par roua’h hakodesh ce qui se passerait dans les générations à venir, aussi nous ont-ils prévenu que les arguments des nations ne sont que mensonges.

Acquisition d’un terrain en Israël d’un non-Juif même le chabbat

Du fait de la grande valeur de la terre d’Israël, nos Sages nous enseignent, et ainsi a-t-il été fixé dans le Choulhan Arouh, qu’il est permis d’acheter une maison en Israël d’un non-Juif le chabbat.

Un terrain en Israël – Une assurance dans ce monde

Les nations s’intéressent à tout moment à ce qui se passe en Israël. Il est donc important de renforcer les habitants d’Israël, et pour chaque Juif habitant à l’étranger d’investir ici, en Israël. Si la situation dans l’un de ces pays se dégradait, il pourrait toujours venir en Israël.

