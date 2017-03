Accusations mensongères contre Israël d’une ministre sud-africaine

Les prises de position de deux hautes fonctionnaires du gouvernement sud-africain ont suscité l’indignation du ministère israélien des Affaires étrangères qui a convoqué l’ambassadeur d’Afrique du Sud en Israël pour des éclaircissements. De son côté, l’ambassadeur d’Israël en Afrique du Sud Arthur Lenk a été chargé de transmettre les protestations d’Israël aux responsables de la diplomatie sud-africaine.

Cette réaction fait suite aux propos de la ministre sud-africaine de l’Eau et de l’Assainissement, Nomvula Mokonyane, qui a accusé Israël de ‘pratiquer un système d’apartheid’ et a décrit le terroriste abattu par le soldat El-Or Azaria (condamné par le tribunal militaire pour son acte) comme ‘un manifestant sans défense et innocent gisant sur le sol’ en ajoutant que l’armée israélienne était une ‘machine meurtrière’. Israël réagissait aussi aux déclarations de Jessie Duarte, secrétaire générale adjointe du Congrès national africain (ANC) qui a appelé son gouvernement à retirer la nationalité sud-africaine aux Juifs qui ont servi dans les rangs de Tsahal.