Accord trouvé entre Binyamin Netanyahou et les familles endeuillées

La grève de la faim entamée la semaine dernière par des familles endeuillées par le terrorisme a pris fin après l’accord conclu vendredi entre le Premier ministre et le ministre des Finances d’un côté, et les familles endeuillées et les dirigeants de Judée-Samarie de l’autre. La revendication urgente de la part des familles porteloait sur l’octroi de budgets afin d’améliorer la sécurité des Juifs sur les routes de Judée-Samarie, essentiellement par la création de routes de contournement, l’amélioration de l’éclairage des routes, le blindage d’autobus et l’extension des réseaux cellulaires.

Il y a trois semaines, un tente de protestation avait été devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem et avait vu passer de nombreuses personnalités politique de droite venues soutenir les revendications des familles.

Selon l’accord conclu après un dernier round de négociations marathon dans la nuit de jeudi à vendredi, un budget de 800 millions de shekels sera débloqué pour ce but dont 200 millions immédiatement et 600 millions en janvier 2018.

Le chef de staff du Premier ministre Yigal Horowitz, qui a mené le négociations en son nom aux côtés du président de la coalition David Bittan est arrivé vendredi matin dans la tente de protestation en portant une lettre d’engagement signée de Binyamin Netanyahou.

Les représentants des localités ainsi que ceux des familles endeuillées par le terrorisme arabe ont remercié le Premier ministre, le ministre des Finances, tous ceux qui ont participé à ces négociations ardues et toutes les personnalités qui ont soutenu le mouvement, en tête le député Oren Hazan qui a entamé une grève de la faim en même temps que les familles.

Photo Flash 90