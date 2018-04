Accord sur le nucléaire: le président iranien menace Donald Trump

Seuls ceux qui ne veulent pas voir reconnaîssent que l’accord sur le programme nucléaire iranien signé sous la pression irresponsable du tandem Obama-Kerry a donné des ailes au régime terroriste des mollahs. Depuis 2015, Téhéran se sent avoir les mains libres pour faire comme bon lui semble au Moyen-Orient et n’hésite pas à tenir la dragée haute à la communauté internationale, Etats-Unis en tête. Le sourire feint du président Hassan Rohani a laissé la place à ses crocs et il n’a pas peur de menacer la plus grande puissance du monde.

A quelques semaines du délai crucial où le président Donald Trump décidera si les Etats-Unis se retirent ou non de cet infâme accord, le président iranien a été très agressif lors d’une apparition à la télévision officielle: “Si le président Donald Trump se retire de l’accord, il le regrettera amèrement. La réponse iraniene sera au-delà de tout ce qu’il aura pu imaginer et elle interviendra moins d’une semaine après l’annonce de sa décision”. Et, rajoutant la provocation aux menaces: “Le président Trump est spécialistes des déclarations à l’emporte-pièce et des va-et-vient rhétoriques”.

La tension monte entre les deux pays à quelques semaines de la date cruciale. Les Etats-Unis et Israël exigent une refonte significative des termes de l’accord alors que Téhéran et ses alliés sur cette question – parmi eux hélas l’Union européenne – refusent d’y apporter la moindre modification. La France a tenté de proposer un compromis aux dirigeants iraniens, mais ils l’ont repoussé d’un revers de la main avec l’arrogance qui leur est propre et qui n’a fait qu’augmenter depuis que l’Administration Obama les a placés sur un pied d’estale dans l’échiquier moyen-oriental.

