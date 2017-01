Accord nucléaire: l’Iran confirme avoir été soudoyé par l’Administration Obama

Mardi, le très sérieux Wall Street Journal jetait une « bombe » en révélant que l’Administration Obama avait versé plus de dix milliards de dollars au régime iranien depuis 2013. Selon des hauts responsables américains, cette somme astronomique composée d’espèces, d’or et de biens visait à maintenir l’Iran autour de la table des négociations et convaincre Téhéran de signer l’accord.

Mercredi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghasemi a confirmé ces informations à l’agence de presse iranienne Irna et a même précisé « qu’il ne s’agissait que de la face émergée de l’iceberg de tout ce que l’Administration Obama a offert à l’Iran »!

Photo Wikipedia