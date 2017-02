Accord sur l’aide gouvernementale à la ville de Jérusalem

Le bras de fer entre le Trésor et le maire de Jérusalem arrive à son épilogue. Après de longs et rudes pourparlers entre la municipalité de Jérusalem et une équipe nommée spécialement par le Premier ministre, il a été convenu que le Trésor versera 700 millions de shekels à la ville de Jérusalem pour l’année 2017. Tout le monde se souvient de l’aspect de la capitale lors du pic de la crise, il y a deux semaines de cela, lorsque le maire Nir Barkat avait ordonné la cessation d’activités des services municipaux durant quelques jours – dont le ramassage des ordures – en signe de protestation.

Lors des négociations, au moins six ministères ont été mis à contribution et appelés à faire un effort afin d’augmenter l’enveloppe budgétaire à destination de la capitale.

Par ailleurs une commission a été créée sous la direction du directeur-général du ministère de l’Intérieur qui sera chargée d’élaborer un plan pluriannuel fixe en faveur de Jérusalem. Ce plan devra être présenté au gouvernement d’ici le 24 mai prochain, jour de Yom Yeroushalaïm.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90