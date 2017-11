Accord Jérusalem-Riyad contre le Hezbollah?

Les rumeurs sur une prochaine passation de pouvoir au sein de la famille royale saoudienne se font de plus en plus précises. Selon le quotidien britannique Daily Mail citant une source proche de la famille royale, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud a l’intention de céder le trône au prince héritier Mohamed Ben Salman dont les intentions réformatrices sont très ambitieuses.

Mais il y a un point sur lequel le futur roi adopte une position très ferme: la question iranienne et le Hezbollah, sur laquelle Mohamed Ben Salman entend agir avec la plus grande détermination. Une source non-officielle à Riyad a confié au Daily Mail que Mohamed Ben Salman aurait l’intention de faire appel à Israël pour terrasser le Hezbollah et aurait promis une aide de milliards de dollars à Israël en contrepartie de cette aide militaire et logistique.

Cette position n’est pas partagée par les « anciens » du régime saoudien mais s’il accède bientôt au pouvoir, Mohamed Ben Salman souhaitera marquer rapidement sa différence par une action d’éclat contre le Hezbollah et par ricochet l’Iran.

Ces information non encore officielles pourraient toutefois s’accorder avec les propos très « pro-saoudiens » tenus en fin de semaine par le chef d’Etat major de Tsahal Gadi Eizencot au journal saoudien « Elaph » où lui-aussi évoquait les « intérêts communs » entre Israël et l’Arabie saoudite et la disposition israélienne de collaborer avec le royaume sur ces questions.

Photo Twitter