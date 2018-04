“Accident de travail” à Gaza

Les Brigades Ezzedin Al-Qassam du Hamas ont annoncé la mort de l’un de leurs membres, Taher Nayef al-Zari’i, lors de l’effondrement d’un tunnel souterrain dans lequel il “travaillait”. Le communiqué de l’organisation terroriste ne donne pas plus de détails sur les circonstances de cet “accident de travail” dans ce que la Hamas appelle “un tunnel de la résistance”…

Depuis l’Opération Tsouk Eitan on ne compte plus les tunnels souterrains qui s’effondrent de manière mystérieuse et “inexplicable” dans la bande de Gaza…

Photo Wissam Nassar / Flash 90