Abou Mazen insulte outrageusement l’ambassadeur David Friedman

Lors d’une séance du comité exécutif de l’OLP, le chef de l’Autorité Palestinienne s’est emporté contre les Etats-Unis, Donald Trump mais ausi l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman.

Le chef terroriste a une nouvelle fois dénoncé la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël ainsi que le futur transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem. Il a aussi dénoncé les responsables américains qui soutiennent ouvertement la construction juive en Judée-Samarie: “Ils sont nombreux à s’exprimer ainsi et dire que les Juifs construisent en réalité sur leurs terres, et à leur tête, il y a David Friedman, ce fils de chien! Ils construisent leurs terres??!!! Lui et sa famille sont eux -mêmes des colons!”

L’ambassade des Etats-Unis en Israël n’a pas encore réagi officiellement à cette délicate et fine déclaration.

Il y a quelques semaines et toujours sur cette même question, Mahmoud Abbas avait souhaité au président Donald Trump que “sa maison soit détruite”. Son entourage avait ensuite tenté d’expliquer sans convaincre qu’il s’agissait d’une image et d’une expression courante dans le vocabulaire arabe palestinien…

L’arrivée de Donald Trump au pouvoir à la Maison-Blanche et le nouveau cap dans la politique américaine en vers l’Autorité Palestinienne auront notamment permis de faire oeuvre de révélateur sur ce que sont vraiment l’OLP et ses dirigeants.

