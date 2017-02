Abbas au Liban: ‘Israël est responsable de l’impasse’

Une fois de plus, le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a utilisé son langage diplomatique, qui n’a rien à voir avec les messages virulents qu’il diffuse régulièrement chez les Palestiniens, pour ‘blâmer’ Israël, responsable selon lui de ‘l’impasse dans le processus de paix’.

Kol Israël a rapporté que lors d’une visite au Liban, Abbas a proclamé que « les Arabes palestiniens tendaient la main pour une paix conforme aux résolutions internationales’ alors qu’Israël, de son côté, ‘continuait à occuper des terres palestiniennes’ en laissant le peuple palestinien dans une ‘grande prison’ ».

Ces propos percutants, très éloignés de la vérité, ont été tenus au cours de la rencontre d’Abbas à Beyrouth avec le président libanais Michel Aoun. Abbas a ensuite prétendu que ‘les Arabes palestiniens s’opposaient à toutes les formes du terrorisme’.

Abbas est arrivé jeudi à Beyrouth pour une visite de trois jours dans la capitale libanaise. Il doit être reçu également par le Premier ministre Saad al-Hariri et par le président du parlement.

Contrairement à ce que dit Abbas, on sait que c’est lui qui a toujours refusé des négociations directes avec Israël, restant sourd aux appels du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et posant des conditions préalables et présentant des exigences inacceptables.