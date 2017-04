A voir: Binyamin Netanyahou remet Zehava Gal-On a sa place (vidéo)

Des images qui font plaisir à voir. Il est rare de voir le Premier ministre sortir de ses gonds, mais cette-fois c’en était trop. Dans le cadre de la séance consacrée au rapport sur Tsouk Eitan à la commission du Contrôle de l’Etat, Binyamin Netanyahou en a eu plus qu’assez des critiques virulentes et infondées lancées par Zehava Gal-On et sur ses sempiternels appels à « une initiative diplomatique unilatérale » de la part du gouvernement israélien. Le Premier ministre a remis magistralement la députée gauchiste à sa place en lui montrant qu’elle est complètement déconnectée des réalités du Proche-Orient. Le langage du corps de la présidente de Meretz indique qu’elle a été soufflée par la détermination du Premier ministre et qu’elle est restée sans arguments, à la limite de la gêne.

« Vous vouliez un Nouveau Moyen-Orient…vous l’avez! (…) Vous n’avez que le mot concessions territoirales dans votre bouche » resteront parmi les flèches les plus incisives dans la tirade du Premier ministre.

Vidéo:

ראש ממשלת ישראל נותן בראש לשמאל הקיצוני בישראל 2 דקות ו51 שניות הספיקו לו…. הפנים של זהבה גלאון ממקימי בצלם אומרות הכל.כך נשמע ונראה מנהיג אמיתי העומד כחומה בצורה אל מול חזון העוועים ההזוי והמטורף של השמאל הקיצוני מנהיג!—תודה ל Miri Lavi שלנו על שהביאה את הקטע מתוך הדיון המלא ותרגום הדברים. Posted by ‎הללו – הקרן לקידום ישראל בעולם‎ on Donnerstag, 20. April 2017

Photo Hadas Parush / Flash 90