A vous les studios! Qualita lance sa radio

A partir du soir de Yom Haatsmaout, vous pourrez écouter sur internet une nouvelle radio en français: Studio Qualita, la web radio de l’association du même nom.

A cette occasion, LPH a interrogé le directeur de Qualita, Ariel Kandel.

Le P’tit Hebdo: Pourquoi compléter la palette de services de Qualita par une web radio?

Ariel Kandel: Le but que s’est fixé Qualita est d’apporter une valeur ajoutée au monde de l’intégration en Israël. Studio Qualita suit le même schéma tactique de réflexion: apporter plus de services car les olim sont de plus en plus nombreux et leurs besoins plus importants.

Lph: Que pourra-t-on entendre sur cette web radio?

A.K.: Studio Qualita repose sur trois piliers. Le premier est l’actualité sous le prisme de l’intégration. Nous ne nous posons absolument comme des concurrents aux radios d’information existantes qui font un très bon travail. Nous y traiterons de l’actualité en lien avec ce qui est important pour les olim. Par exemple, des comparaisons entre système électoral français et israélien ou les positions sur l’intégration des hommes politiques. On cherchera en priorité des infos qui sont tournées vers l’alya et l’intégration.

Le deuxième pilier est interactif: c’est celui des questions/réponses sur l’alya et l’intégration. Nous invitons les auditeurs à interroger des spécialistes francophones dans tous les domaines de la vie quotidienne israélienne.

Enfin, nous mettrons l’accent sur des émissions de culture et d’histoire. Il est important pour un olé de connaitre ce qui fait l’histoire et la culture d’Israël et d’ailleurs la demande est importante.

Lph: Qui sera derrière le micro?

A.K.: Nous nous sommes entourés de professionnels des medias français et israéliens. Le pôle actualité sera géré par Daniel Haïk, celui des questions/réponses sur l’intégration par Cathy Choukroun et le pôle culture et histoire par Hélène Bornstein, Eve Boccara et Eliana Gurfinkiel.

Lph: Comment et quand pourra-t-on écouter ces émissions?

A.K.: Studio Qualita est une web radio, ce qui signifie que l’on peut l’écouter sur internet ou par l’intermédiaire de l’application pour smartphones. Certaines parties seront également filmées dans le studio, joignant le visuel à l’auditif et des extraits seront aussi choisis pour être diffusés sur FaceBook.

Cette web radio émettra tous les matins entre 8h et 10h environ. Par ailleurs, les émissions seront disponibles en replay sur le site et une bibliothèque réunissant les questions/réponses classées par catégorie sera disponible en continu.

Lph: En cette veille de Yom Haatsmaout, en tant que directeur de Qualita, que ressentez-vous?

A.K.: Il s’agit toujours d’un moment exceptionnel. Nous devons garder à l’esprit que nous sommes une génération chanceuse de pouvoir vivre cet évènement. Ce jour nous donne encore plus de force et de conviction dans notre mission d’accompagnement des olim. Sans l’alya, Israël ne serait pas ce qu’il est. Il est donc du devoir de tout citoyen israélien, de tout olé, ancien comme nouveau, de réfléchir à la façon dont on peut aider les olim. A l’approche de Yom Haatsmaout, nous devons ressentir une responsabilité par rapport à l’alya.

www.studioqualita.com

A partir du 1er mai 18h30, soyez connectés