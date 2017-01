A se taper la tête contre les murs . Par Bely

A se taper la tête contre les murs : Pourquoi un crime est-il condamnable de 20 ans d’emprisonnement côté israélien et « l’expression du génie populaire coté « palestinien » ? Par Bely.

« L’expression du génie populaire » ! …

On doit cette magnifique locution poético-imagée à Mounir Chafik, un intellectuel palestinien né en 1936 à Jérusalem, membre fondateur de la Saja, la Brigade étudiante du Fatah.

On croit rêver ! Cauchemarder plutôt…

Bien évidemment ce n’est que justice que le soldat franco-israélien, le sergent Elor Azaria, soit condamné si vraiment sa volonté de tuer est avérée.

Mais pourquoi ces deux poids deux mesures insupportables, pourquoi un traitement de l’information tellement différent selon vers qui le media se tourne, que cela en devient intolérable…

Pourquoi mettre en avant le crime et passer sous silence la cause, une attaque au couteau de deux assaillants décidés à tuer ?

Et tous les médias de titrer de façon quasiment identique, genre commentaires d’un match de catch… A ma gauche, oh non, voyez l’affreux israélien s’acharner à massacrer un pauvre adversaire, un innocent palestinien sans défense et déjà à terre !

Cela vous parait impensable ? Trois exemples pour restituer la réalité :

L’express de ce jour : « Le sergent Elor Azaria a abattu un assaillant palestinien blessé, alors que ce dernier avait été mis hors d’état de nuire ».

Le figaro : « Le soldat franco-israélien Elor Azaria reconnu coupable d’«homicide », ce conscrit âgé de 20 ans comparaît pour avoir tué d’une balle dans la tête un assaillant palestinien, le 24 mars dernier à Hébron, alors que celui-ci gisait au sol…

Et le journal le monde de boucler la boucle : « Verdict attendu dans le procès du soldat israélien qui avait achevé un Palestinien gisant à terre !

Encore une fois, un crime est un crime, un acte totalement inacceptable. Encore faut-il qu’il ne soit pas « pour les uns l’objet de la vindicte populaire mondiale et les autres juste l’expression du génie populaire » ! …

