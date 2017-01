A San Francisco, les anti-Trump s’en prennent à l’Etat juif

Environ 1 000 manifestants anti-Trump se sont rassemblés samedi sur l’aéroport international de San Francisco pour protester contre l’ordonnance signée vendredi par le président américain interdisant temporairement l’entrée des demandeurs d’asile aux États-Unis et imposant des restrictions à d’autres pays venus de sept pays majoritairement musulmans.



En plus de la rhétorique anti-Trump et la critique du décret, les manifestants ont également critiqué les plans du président concernant le mur le long de la frontière méridionale de l’Amérique. Les murs et les clôtures couvrent actuellement quelque 600 milles de la frontière US-Mexique de 2 000 milles, et Donald Trump a promis d’étendre ces barrières pour couvrir les 1 400 milles restants.

La suite à lire ici sur Coolamnews