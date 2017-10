A l’abri du déluge par Avraham Azoulay

Il y a à peine un mois, on ne parlait que de rentrée, et on y croyait ! En fait c’était comme on dit, une « fake news » ! Le début c’est aujourd’hui, avec le monde qui se recrée à chaque Bereshit, et qui se replie sur lui-même avec Noah. A croire que même dans l’information planétaire, on attendait le vrai départ, avec un chrono »made by jew ». Donc c’est parti et dans tous les sens. Les ouragans semblent presque oubliés, voilà qu’on parle de guerres, et pas n’importe lesquelles: nucléaires ou rien! Rien si on arrive à s’entendre, mais avec qui ? Les vents pacifistes d’Europe soufflent toujours sur ces accolades et signatures, qui dépendent d’un dialogue et surtout liées à des concessions unilatérales: « Nous fermons les yeux et vous, vous faites semblant d’accepter« ! Hélas pour le monde, Trump est arrivé! Toujours pressé, à la parole facile et directe, il vient déranger l’ordre établi. Ni politique, ni correct. Il agit sans se soucier du qu’en dira-t-on!

L’Unesco ne se remet pas de l’annonce de retrait américano- israélien, même si, à sa tête, la nouvelle dirigeante n’est autre qu’une marocaine, française et surtout juive : Audrey Azoulay.

Macron, lui, s’est fait devancer dans la jeunesse dirigeante en Europe par un jeune homme de 30 ans, bien de droite, qui tente de réformer l’Autriche et de ralentir le flux des migrants. L’Espagne reste en choc face à la volonté d’indépendance catalane. Hollywood est en ébullition à la suite de l’affaire Weinstein. Daesh est en déconfiture mais le pire reste à venir avec ces terroristes solitaires lâchés en liberté à travers le monde, au nom d’un islam pur et dur.

On reparle de la tuerie d’Otsar Hatorah, puisque le procès du frère du terroriste s’est enfin ouvert après 5 ans d’attente. Mauvais début puisqu’il se déroule à Paris pour ne pas déranger 3 ou 4 magistrats et sans autorisation de filmer les témoignages douloureux.

Il semblerait que depuis ce jour où l’école juive de Toulouse a perdu sa candeur, la jeunesse sur place s’est scindée en deux groupes: Dan et ses amis, qui ont décidé de réagir face à cette histoire dramatique, en faisant l’Alya, l’armée et en devenant de vrais Israéliens. Et l’autre groupe d’ados, ceux qui sont restés et ont poursuivi leurs études tout près de là où a eu lieu cet attentat si bouleversant.

Et pourtant, l’avenir de chaque juif ne prend toute sa signification qu’en terre Israël. C’est vrai, les difficultés ne manquent pas, mais, au milieu de tout ce monde en déluge, notre présent est ici. Alors, à l’instar de Noah’, sans malice, avec une emouna simple, nous devons tous monter sur cette arche et naviguer vers le bon, le meilleur, en haute mer, israélienne.

Avraham Azoulay