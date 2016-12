Qui a dit que la France n’avait pas les moyens ? Par Bely

Riche ou pas, la France si tatillonne pour aider pécuniairement ses habitants sait se montrer riche et généreuse avec un nombre incroyable d’étrangers, de migrants divers et variés, arabes en général, La France est à la tête d’un mouvement européen qui se veut en totale solidarité avec les palestiniens, à fond contre Israël, une Janus bien dans sa peau, bien dans sa tête, sans regrets ni remords de ne vouloir considérer que la moitié du problème qu’elle s’entend à régler.

Tantôt dame de cœur, vertueuse donneuse de leçons, tantôt femme de tête qui connait son affaire pour faire des affaires, c’est la spécialiste du double jeu ! Jeu de dupe, sous couvert de parler fort et haut au nom de la morale, ce pays tellement vertueux, tellement à cheval sur le sujet dès qu’il est question du sort des pauvres palestiniens… De se vanter d’être toujours le premier sur les rangs, d’être l’instigateur, (jamais lassé, jamais contesté) de quantités d’initiatives du genre distribution sonnante et trébuchante tel ce qui suit….

« Appel à projets 2017 du Fonds conjoint franco-palestinien. »

« Le Consulat général de France à Jérusalem est heureux de vous annoncer le lancement de l’appel à projets 2017 du Fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée franco-palestinienne 2016-2018. Ce dispositif est piloté conjointement par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement International (MAEDI) ainsi que par les Ministères palestiniens du Gouvernement local et des Finances.

Doté d’un budget de 150 000 euros par an du MAEDI et de 100 000 dollars pour 3 ans du Ministère palestinien du Gouvernement local, le Fonds conjoint franco-palestinien vise à renforcer les capacités des autorités locales palestiniennes ou de leurs groupements. Seul un projet présenté conjointement par une collectivité locale française et une autorité locale palestinienne (gouvernorat, municipalité, conseil de village, conseil local, camp de réfugiés) est éligible. Les organismes publics, privés ou associatifs ne sont pas éligibles mais peuvent, à la demande des collectivités partenaires, être opérateurs ou maîtres d’œuvre d’une partie du projet..

Le conseil général peut se vanter de distribuer à tous vents un argent qu’il reçoit sans autres consignes que de l’offrir au premier bédouin lambda qui passe… Un peu de cette façon : « Souhaitez-vous obtenir une bourse pour effectuer un master ou un doctorat en France ? Vous êtes Palestinien(ne)…

ET voilà, c’est reparti !