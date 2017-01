70e anniversaire de l’alliance entre la communauté druze et l’Etat d’Israël

Des centaines de personnes ont participé, jeudi soir, à Césarée à une soirée d’hommage à la communauté druze d’Israël à l’occasion du 70e anniversaire de l’alliance qu’elle a conclue avec l’Etat d’Israël. L’un des leaders de cette communauté a estimé que la chose la plus importante était ‘la confiance réciproque’ en rappelant que les Druzes avaient comme souci prioritaire la sécurité de l’Etat d’Israël. Il a ensuite fait allusion aux efforts que devait faire le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Druzes d’Israël. Dans l’assistance se trouvait un groupe de jeunes, druzes et juifs, qui font partie d’un séminaire de préparation militaire, premier du genre, qui se trouve à Daliyat el-Karmel, dans le nord d’Israël, à une vingtaine de km au sud de Haïfa. L’un des jeunes druzes a confié son désir d’être incorporé dans une unité d’élite. Son camarade juif a indiqué pour sa part qu’il avait ainsi l’occasion de mieux connaître la communauté druze avec ses habitudes culinaires, ses coutumes religieuses et sa culture.