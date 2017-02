70 lignes aériennes pour le nouvel aéroport israélien

Un nouvel aéroport, qui portera le nom de Ramon (en souvenir de l’astronaute israélien Ilan Ramon et de son fils Assaf z’l) est en construction au sud de la vallée de Timna dans le sud d’Israël. Il devrait normalement être ouvert au public en avril 2017 et devenir le deuxième aéroport le plus important du pays après celui de Ben Gourion.

Le ministre des Transports Israël Katz (Likoud) a donné comme directives à l’Autorité des Aéroports d’y ouvrir 70 lignes aériennes dans le cadre de l’accord ‘Ciel Ouvert’. Parmi les compagnies qui devraient utiliser ses services, on peut déjà citer Arkia, Israir Airlines, l’Aeroflot et Ryanair. EasyJet et Wizz. Leurs avions arrivent pour l’instant à l’aéroport d’Ovda et leurs vols seront dirigés vers le nouvel aéroport dès son ouverture.