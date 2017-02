Les 7 fruits d’Israël

Tou bichvat approche, c’est pour nous l’occasion de parler des 7 fruits d’Israël, d’en rappeler les propriétés, et leur valeur nutritive.

ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש (דברים ח,ח)

Le blé, l’orge, le raisin, la figue, la grenade, l’olive et la datte

Le blé

Le blé constitue la consommation principale de l’alimentation occidentale, il contient des protéines, dont le gluten qui rend la pâte élastique. Le germe du blé (farine complète) est riche en vitamines B et E, en calcium, magnésium, en fibres alimentaires. Il est important de tremper le blé avant sa consommation, le trempage active l’énergie qu’il y a dans la semence, augmente la valeur nutritive, le rend plus facile à cuire, et plus digeste.

L’orge L’orge est riche en vitamines B, calcium, magnésium, fer, zinc, et fibres alimentaires. On connait surtout l’orge perlé (גריסי פנינה), qui a un index glycémique bas, ce qui n’est pas négligeable pour ceux qui veulent perdre du poids, et pour les diabétiques ; la bière fabriquée à partir de l’orge, mais l’on connait moins le substitut de café à base d’orge qui a la couleur et le goût du café.

Le raisin

C’est une source de sucre naturel (index glycémique élevé), c’est à partir du sucre de raisin fermenté que l’on obtient l’alcool de vin. Le raisin est un fruit digeste, riche en antioxydant (le raisin rouge plus que le raisin vert).

La figue

La figue est l’un des fruits les plus anciennement connus, c’est un fruit d’été, très riche en sucre, en calcium, en magnésium et en potassium. C’est un laxatif qui entre dans la composition des formules anti constipation. Le lait de figue, qui s’obtient en cassant la tige des figues, est bon pour traiter les verrues, et les feuilles de figuier nettoient parfaitement les casseroles et ustensiles divers.

La grenade

La grenade est un fruit spécial, avec un goût spécial, c’est un fruit d’été. Elle contient des antioxydants puissants, et elle est une bonne source de fer et de vitamines. La grenade peut être utilisée de plusieurs façons : le fruit, arrête la diarrhée, le jus de grenade est bon pour les maux de gorge, l’huile de grenade, obtenue à partir des grains, est bénéfique pour la peau et contribue à faire baisser le taux de cholestérol.

L’olive

Les oliviers sont très présents en Israël, le fruit de l’olivier, l’olive est très nutritive et calorique. A partir de l’olive, on fait de l’huile, qui s’obtient par pression à froid. L’huile d’olive est certainement l’une des meilleures huiles utilisées pour les assaisonnements, la cuisson et même la pâtisserie. Les remèdes de grand-mère préconisent l’huile d’olive pour renforcer le cuir chevelu, et empêcher les pellicules, en massant les cheveux. Elle est aussi recommandée pour renforcer les dents et les gencives.

Les dattes

La datte fait partie des 7 fruits d’Israël, mais elle n’est pas citée par son nom, dans la Torah, on emploie le mot miel (דבש), il s’agit de la datte et non du miel de l’abeille. La datte est un fruit doux, avec un index glycémique très élevé. Elle est nourrissante, et il est recommandé pour ceux des enfants qui sortent le ventre vide le matin, de manger 2 dattes fourrées de noix en partant.

טו’ בשבט שמח

Orlie Nabet naturopathe 0586277009