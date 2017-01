671 nouveaux logements à Jérusalem : réaction hostile des Palestiniens

La commission locale de planification et de construction de Jérusalem vient de donner son aval pour la construction de 671 logements dans la capitale. Ils sont prévus à Ramot, Ramat Shlomo et Pisgat Zeev ainsi que dans les quartiers arabes de Wadi Joz et Beth Hanina.

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a déclaré : « Nous avons subi huit années difficiles avec Obama, qui a exercé des pressions sur Israël pour geler la construction. Même si la municipalité de Jérusalem n’a jamais gelé la construction dans la ville, il est arrivé à plusieurs reprises que nous n’obtenions pas l’approbation du gouvernement et certaines habitations n’ont pas pu être mises sur le marché à cause des pressions américaines ».

Il a ajouté : « « J’espère que cette époque est révolue et qu’à l’avenir, nous continuerons à construire et à développer Jérusalem pour le bien de ses habitants, juifs et arabes. Nous devons renforcer notre souveraineté sur la capitale d’Israël et créer une Jérusalem unifiée. Nous devons également aider les jeunes couples ».

Bien entendu, ce projet a suscité une réaction hostile des Palestiniens, par l’intermédiaire de Nabil Abou Rodeina, porte-parole du chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Rodeina a déjà lancé un appel au Conseil de Sécurité de l’Onu, lui demandant d’intervenir conformément à la dernière résolution (anti-israélienne) qu’il a adoptée contre les implantations ‘afin de mettre un terme à cette politique du gouvernement israélien qui cherche à détruire la solution des deux Etats’.