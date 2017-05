60 personnalités chrétiennes pressent Trump « d’accorder » Jérusalem aux Juifs

A l’approche de la venue de Donald Trump en Israël, la question de Jérusalem reste au cœur du débat. Dernière initiative en date, celle de leaders chrétiens américains qui, à l’initiative de l’Ambassade chrétienne internationale à Jérusalem (ICEJ), appellent le président Trump à reconnaitre officiellement Jérusalem comme capitale d’Israël et d’y déménager dans la foulée, l’ambassade américaine.

Les signataires qui, à eux seuls, représentent près de 60 millions de fidèles chrétiens et évangéliques aux Etats-Unis, réclament la tenue d’une promesse électorale de Trump : « Beaucoup d’électeurs de nos organisations ont voté pour vous en raison de cette promesse. Maintenant, nous vous demandons d’envoyer un message clair à votre gouvernement selon lequel les États-Unis honoreront et soutiendront leur seul véritable partenaire démocratique au Moyen-Orient, en reconnaissant Jérusalem comme sa capitale et en y transférant immédiatement l’ambassade des États-Unis(…) Il est temps de mettre la loi en pratique et de déplacer l’ambassade des États-Unis vers la capitale éternelle et indivise d’Israël, Jérusalem », indique la missive envoyée au président américain.

Le congrès américain a adopté une loi en 1995 qui approuve le transfert de l’ambassade US de Tel-Aviv à Jérusalem.

