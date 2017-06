6 Conseils pour réussir votre stratégie marketing

Chez JP Consulting, pour mettre en place une bonne stratégie marketing, on vous pose les bonnes questions préalables au lancement d’un produit :

1- Quel est votre objectif :

A quoi devrait servir la mise en place de votre stratégie marketing: le but est-il d’augmenter les ventes, la visibilité ?

2- Quelle est votre clientèle ?

Toutes les informations auront de l’importance afin d’adapter au mieux l’offre. Votre cible n’a aucun secret pour vous: Catégorie socio-professionnelle, sexe, tranche d’âge.

3- Quel est votre marché?

Ne pas avoir peur de ses concurrents, mais plutôt bien les connaitre afin de pouvoir se positionner. Définir les forces et les faiblesses de la concurrence va vous permettre de vous positionner et de trouver la niche non encore exploitée.

4- Comment adapter les supports de sa visibilité ?

Réseaux sociaux, presse spécialisée, vidéos .., soyez visibles là où votre cible est active. Choisissez les supports qui correspondent à vos produits et à votre audience pour maximiser votre visibilité.

5- Comment fidéliser sa clientèle ?

En restant à l’écoute, en étant pro actif et en anticipant ses besoins. Proposez à intervalles réguliers des réductions, des informations clés …Sachez vous rendre indispensable pour vos bons clients !

6- Quid des éventuelles critiques ?

Ne les écartez pas sans trop y prêter attention ! Elles ne sont pas là pour vous démoraliser mais bien au contraire pour vous montrer les zones d’ombre et vous aider à les dépasser!

Apple ne vend pas des téléphones mais une image de simplicité, une histoire, une relation avec les utilisateurs

Enfin, avant toute chose, assurez-vous aussi d’avoir une identité d’entreprise forte : votre message doit être clair et compréhensible. Soyez sûrs de faire ce que vous aimez, ou aimez ce que vous faites, afin de donner une âme à votre offre, et à votre produit.

Une fois toutes ces questions traitées et résolues, il est alors tant de mettre en place les actions marketing correspondantes !

Jessica Philippe

www.jpconsulting.fr