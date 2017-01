51 millions de colis expédiés en Israël en 2016 !

D’après les données publiées par la poste israélienne à l’occasion de son bilan annuel, il s’avère qu’Israël dépasse tous les pays de l’OCDE dans le nombre (relatif à la population) de colis commandés à l’étranger. En 2016, on compterait en effet plus de 51 millions de paquets expédiés en Israël pour un poids total plus de 8 tonnes. Et encore, ce chiffre n’est que partiel puisqu’il ne comprend pas les dernières expéditions de ces dernières semaines. En moyenne, on peut dire que chaque Israélien s’est fait envoyer six paquets dans le courant de l’année, c’est-à-dire 140 000 par jour. A titre de comparaison, en 2015, près de 41 millions de colis ont été envoyés en Israël et en 2006, seuls 18,9 millions.