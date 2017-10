5 pistes de réflexion avant sa levée de fonds

Ces dernières années, nous avons tous été admiratifs de certaines levées de fonds.

Récemment, Sendinblue a levé plus de 50 millions auprès de Partech Ventures.

Pour certains la levée de fonds est synonyme de réussite néanmoins, n’oublions pas qu’elle reste avant tout une étape avant la réussite.

Lever de l’argent demande énormément de temps et d’énergie

Parfois le CEO se déconnecte de l’évolution de son projet, de son équipe, pour se consacrer à la levée de fonds.

L’essentiel reste pourtant le développement du projet et d’être en phase avec son marché et surtout en avance sur ses concurrents.

Inscrire votre levée dans un processus

Avez-vous toutes les clés en main pour convaincre votre investisseur ?

Business plan prêt, équipe préparée, arguments en poche (combien avez-vous déjà gagné grâce à votre projet, « proofOfConcept » qui valide votre idée?).

S’éloigner des objectifs initiaux

Votre capital est certes plus gros, mais votre politique managériale en est aussi touchée, vous allez certes, dans le meilleur des cas, combiner vos objectifs et ceux de vos investisseurs… mais votre motivation, votre rêve de départ ne seront plus les mêmes… Cela est très bien mais soyez prêts à assumer le choc.

Ne vous grillez pas des cartes

Comme dans la vie, tout est question de timing, ne contacter pas en premier l’investisseur de vos rêves !!! Attendez que le projet soit en adéquation avec ses attentes, soyez sûrs que votre projet ait assez de points de synergie, assez d’intérêts pour enfin le présenter à celui qui vous fait rêver.

Avoir toujours des grandes ambitions, mais préparez-vous à vous investir encore plus

Un plus gros compte en banque, ne signifie pas que votre entreprise est devenue la pépite du siècle et que sa croissance va être automatiquement exponentielle, juste que vous avez plus d’outils pour développer votre projet et conquérir un plus gros marché.

Notre mot de la fin : peu importe votre levée ou non, le plus important reste que votre projet devienne rentable et profitable pour vous inscrire dans la durée, qu’il plaise à vos clients et qu’il soit recherché des investisseurs.

Jessica Philippe

www.jpconsulting.fr