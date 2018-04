5 Iyar: le gouvernement se réunit à Beit Haatsmaout

A l’occasion du 5 Iyar, le gouvernement s’est réuni au grand complet à Beit Hatsmaout, à Tel-Aviv, ce lieu historique où David Ben-Gourion proclama l’Indépendance de l’Etat d’Israël.

Lors de cette séance très solennelle et émouvante, en présence notamment de combattants des organisations clandestines, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a d’abord évoqué la joie et la fierté ressentie pour tout ce qui a été accompli depuis ces soixante dix ans. Il a rappelé la décision gouvernementale d’il y a quelques années de restaurer entièrement Beit Haatsmaout et d’en faire un lieu de patrimoine central dans l’Etat d’Israël.

Le Premier ministre a souligné l’importance de la décision de David Ben-Gourion, ainsi que les mots qu’il avait prononcés: “L’Etat d’Israël et né, l’exil d’Israël est terminé”. Binyamin Netanyahou a rajouté: “Et le peuple d’Israël a ressuscité”, car “il n’est pas certain que le peuple juif aurait eu une nouvelle occasion de retrouver son indépendance et serait ainsi resté dispersé, à la merci des nations”.

Evoquant ensuite la confiance de Ben-Gourion dans la force et la résistance d’Israël face à ses ennemis en 1948, Binyamin Netanyahou a assuré qu’il en sera de même aujourd’hui face aux ennemis qui veulent faire disparaître l’Etat juif. Plus précis, il a dit: “Nous entendons aujourd’hui les menaces en provenance d’Iran. Les combattants de Tsahal et les toutes les forces de sécurité sont prêts à parer à toute éventualité. Nous vaincrons ceux qui voudront nous atteindre. Nous ne craignons pas le prix qui sera à payer, mais nous ferons payer très cher à ceux qui nous veulent du mal. Tsahal est prêt et le peuple restera debout”.

Le Premier ministre a ensuite remercié les nombreux chefs d’Etats qui ont adressé leurs voeux à l’Etat d’Israël à l’occasion de son 70e anniversaire, citant notamment Donald Trump et Vladimir Poutine.

Il a conclu son intervention en assurant que l’Etat d’Israël continuera à se développer et à atteindre de nouveaux sommets.

Vidéo:

ישיבת ממשלה חגיגית לציון 70 לעצמאות ישראל הצטרפו לשידור החי מישיבת הממשלה החגיגית בבית העצמאות במלאת 70 שנה להכרזת העצמאות של מדינת ישראל! 🇮🇱️ Gepostet von ‎ראש ממשלת ישראל‎ am Freitag, 20. April 2018

