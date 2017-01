OLP: Saeb Arekat dénonce la décision de la Chambre des représentants US

Le secrétaire-général du comité directeur de l’OLP Saeb Arekat a dénoncé la dernière décision de la Chambre des Représentants qui condamnait la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU. Saeb Arekat accuse ni plus ni moins le Congrès US de « vouloir modifier le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité dans son rôle de résoudre les problèmes du Proche-Orient ». Il a demandé au Congrès de « corriger l’erreur qu’il a commise de crainte que les Etats-Unis ne se retrouvent dans une situation complexe face à la communauté internationale ». « Les Etats-Unis soutiennent-ils le droit international ou non? » s’est même permis de dire le chef des négociateurs de l’AP.

Le représentant des terroristes a rajouté: « Au lieu d’exiger du gouvernement américain en place de s’opposer aux projets de ‘l’Etat occupant’ (Israël), les membres du Congrès américain tentent d’encourager la prochaine administration à soutenir l’entreprise de colonisation, l’annexion de Jérusalem, et à effacer toute trace de la politique de Barack Obama ».

