Dans 47 pays (sur 54 interrogés) les citoyens veulent des relations plus fortes avec Israël !

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ce matin (dimanche 3 décembre 2017), au début de la réunion hebdomadaire du Cabinet, a fait les remarques suivantes:

“Au nom des ministres du gouvernement et des citoyens d’Israël, j’adresse mes condoléances à la famille du soldat Ron Yitzhak Kokia. Nous déployons tous les efforts possibles pour retrouver son assassin.

Par ailleurs, le cabinet tient à féliciter le Ministère des Affaires Etrangères pour son excellent travail. Le ministère est sous attaque constante et injuste et la politique étrangère du pays fait obtient pourtant des réalisations historiques.

Le ministère des Affaires étrangères a mené une enquête complète sur 54 pays, parmi les citoyens de ces pays.

La principale constatation est que dans 47 pays sur 54, la majorité des personnes interrogées pensent que leur pays bénéficierait de liens plus forts avec Israël. C’est un changement gigantesque. Ce qui est également intéressant est que pour la moitié du public dans les pays du Moyen-Orient qui ont été examinés, les atouts et la force d’Israël sont appréciés et ils croient que leur pays pourrait bénéficier de liens avec Israël.

Quand je dis encore et encore qu’Israël est une puissance mondiale croissante – je sais de quoi je parle.

Aujourd’hui, Israël est un pays recherché. Il suffit de voir mes récentes visites en Afrique ou en Amérique Latine et en Asie… Les citoyens et les gouvernements comprennent tous les bénéfices que nous pouvons tous tirer de relations sincères et amicales. L’essor diplomatique majeur de l’État d’Israël repose, entre autres, sur une économie dynamique.

La racine du développement économique est dans les petites entreprises. Les petites entreprises passent par l’enfer bureaucratique. Les ministres et moi-même travaillons très dur, lors des réunions sur la réglementation, afin d’alléger le fardeau bureaucratique des petites entreprises.

Aujourd’hui, le Cabinet approuvera une réforme complète de la loi sur l’enregistrement des entreprises qui mettra l’accent sur les services pour les petites et moyennes entreprises qui sont la pierre angulaire de notre économie. Cela réduira le fardeau réglementaire et bureaucratique de ces entreprises et facilitera la création de nouvelles entreprises.

Je voudrais exprimer ma gratitude au ministre de l’Intérieur Aryeh Deri pour avoir dirigé cette initiative et je crois que même avec toutes les difficultés, les ministres du gouvernement s’uniront pour aider à faire passer cette réforme importante. Nous sommes dans une ère de servitudes pour les entreprises.

Au cours des deux dernières années, Israël a augmenté son indice de compétitivité internationale de la 27ème à la 16ème place.

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews

Photo by Amir Levy/FLASH90