« Depuis 4 ans, je me suis engagé pour tous les Français de cette magnifique circonscription, berceau de notre civilisation » Meyer Habib

Le 4 juin prochain, nous voterons pour élire le député de la 8e circonscription des Français de l’étranger (Chypre, Grèce, Israël, Italie,Malte, Saint-Marin, Saint-Siège, Turquie).

On ne présente plus le député sortant Meyer Habib, franco-israélien, marié, quatre enfants, ingénieur diplômé du Technion. Son action reconnue et efficace pendant son mandat actuel justifie qu’il se représente pour renouveler la confiance des électeurs de la 8e circonscription.

Le P’tit Hebdo: Pourquoi la 8e circonscription des Français de l’étranger?

Meyer Habib: Très proche d’Israël, j’ai aussi des liens forts avec l’Italie par mes origines italo-tunisiennes. Depuis 4 ans, je me suis engagé pour tous les Français de cette magnifique circonscription, berceau de notre civilisation.

Mon engagement repose sur des valeurs. Issu d’une famille de grands militants communautaires et sionistes, je suis fidèle à l’héritage de mon père et mon oncle, Emmanuel et Eli Habib z’’l. J’aime la France. J’aime tout autant Israël, qui est le grand combat de ma vie et qui reste le certificat d’assurance-vie du peuple juif. On l’a vu, hélas encore il y a quelques semaines, avec le meurtre de Sarah Halimi z’’l, massacrée, torturée et défenestrée à Belleville, à Paris, par son voisin musulman, parce que juive, et cela dans un silence écœurant et assourdissant des médias et de la classe politique.

Lph: Quelles sont vos motivations?

M.H.: Candidat unique de la droite et du centre, je veux porter la rupture après un quinquennat socialiste désastreux : un million de chômeurs, 17 Mds d’impôts, 300 Mds de dette… Le redressement passe par un gouvernement de cohabitation avec Emmanuel Macron, que je connais bien, autour d’une majorité LR-UDI ou une coalition de centre droit.

Face à moi, 16 candidats, dont 3 socialistes! La candidate de « la République en Marche » n’est autre que la N°1 du parti socialiste en Israël, recyclée REM après qu’on lui a refusé l’investiture PS face à Djiane, parachuté par Valls… Daphna Poznanski, candidate divers gauche, était PS en 2012 avant son invalidation.

Sur Israël, tout nous oppose. Je suis croyant et profondément attaché aux valeurs de la Torah, ils sont laïcs, voire antireligieux. Je suis sioniste et viscéralement attaché à l’intégrité territoriale d’Eretz Israël, ils ne cessent de dénoncer les « colonies » et sont pro-palestiniens. Dois-je rappeler qu’en décembre 2014, sur 151 voix contre la reconnaissance unilatérale d’un Etat de Palestine à l’Assemblée nationale, une seule venait de la gauche ?

Je n’ai eu de cesse d’interpeller le gouvernement : 18 questions orales, des centaines d’interventions dans les médias sur le respect du judaïsme (shehita, mila, kippa…), pour la reconnaissance de Jérusalem capitale d’Israël, la lutte contre l’antisémitisme et l’antisionisme, le boycott d’Israël, le djihadisme… Sans relâche, j’ai mis en garde contre le danger après le vote français pour la résolution UNESCO sur Jérusalem, j’ai obtenu que le gouvernement regrette ce choix. Même seul, je ne laisse rien passer. Je suis devenu de fait « Monsieur Israël » à l’Assemblée nationale. Pour tout cela, je suis menacé de mort et vis sous protection policière.

Lph: Quels sont les premiers dossiers sur lesquels vous travaillerez si vous êtes élu?

M.H.: D’abord, la lutte contre le terrorisme et l’islam radical. Ils n’ont qu’un mot à la bouche : « colonisation » ! Mais quelles colonies y a-t-il à Nice, Paris, Manchester ou Berlin ? Ce n’est pas un conflit territorial mais une guerre de civilisation. Nous restons très en retard. J’œuvre pour que la France s’inspire des méthodes israéliennes, les meilleures au monde. A ma demande, le Premier ministre Netanyahu a accepté d’aider la France et partager le savoir-faire israélien.

Aider à l’emploi des Olim. En Israël, après les avancées que j’ai obtenues, avec le soutien d’associations françaises, sur la reconnaissance des diplômes de dentistes et de pharmaciens, le Premier ministre Netanyahu m’a apporté il y a quelques jours des garanties sur les permis de conduire et des équivalences pour de nouvelles professions.

Renforcer le pouvoir d’achat des Olim : comme j’ai réussi que l’on ouvre des lignes aériennes low cost Paris-Tel-Aviv pour baisser le prix des billets, je me bats actuellement contre les banques israéliennes pour réduire les commissions exorbitantes qui ponctionnent le budget de nos retraités. Je ferai mon possible pour une revalorisation des retraites, notamment des plus modestes.

Les démarches administratives. Au-delà de la dématérialisation des certificats de vie que j’ai obtenue pour 2018, je compte œuvrer à la simplification des procédures administratives pour les Français de l’étranger et rétablir le vote électronique.

Baisser la charge fiscale : je suis déterminé, enfin, à obtenir l’abrogation des prélèvements CSG-CRDS.

Last but not least : défendre l’enseignement français à l’étranger.

Lph: Israël pour vous c’est….?

M.H.: Israël est un rêve devenu réalité. Pendant deux mille ans d’exil, on a pleuré Jérusalem, aujourd’hui libérée. Pratiquant ou pas, à travers les siècles, le ciment du peuple juif a été la fidélité à la Torah, le Shabbat et les mitzvot.

Le 17 janvier, je l’ai dit haut et fort devant 577 députés : « jamais un juif ne sera un colon à Jérusalem ou en Judée ! Jamais ! » En 2013, mon slogan de campagne était : « Pour Jérusalem, je ne me tairai point ». Je pense avoir tenu parole.

Enfin, Israël est un modèle de démocratie, qui partage les valeurs de la France et protège ses minorités. Baroukh Hachem, jamais Israël n’a été aussi fort que ce soit sur le plan économique ou sécuritaire.

Lph: Comment comptez-vous convaincre les Français d’Israël d’aller voter?

M.H.: C’est un vrai sujet de préoccupation car l’abstention est colossale (85%). Certes, je reçois, jour après jour, de très nombreux messages de soutien qui me donnent beaucoup de force, mais il faut voter.

Le choix est simple : d’un côté, une gauche qui a conduit le pays au bord du gouffre et tient un double discours sur Israël, de l’autre un député déterminé, expérimenté, attaché à la tradition juive, capable de faire entendre la voix des Franco-israéliens sans langue de bois auprès du Premier ministre Netanyahu et de tous les dirigeants israéliens comme à l’Assemblée nationale.

BéEzrat Hachem, je connais très bien les Franco-israéliens, comme tous les Français de la circonscription et je fais confiance à leur clairvoyance. Je sens d’ailleurs une très forte mobilisation sur le terrain pour que je puisse continuer mon travail et peser sur la politique française. En Israël, bien sûr, mais aussi en Italie, où mon excellent suppléant Alexandre Bézardin accomplit un travail remarquable.