Les 30 ans du CNEF!

Le Centre National des Etudiants Francophones, la célèbre association francophone qui se préoccupe du bien-être de nos jeunes va fêter ses 30 ans. L’occasion pour nous de revenir avec Sam Kadoch, son directeur mais aussi l’un de ses fondateurs, sur l’histoire et l’avenir du CNEF.

Le CNEF est né dans le salon d’Elie Aziza, z »l

A l’origine du CNEF, une bande de copains du mouvement de jeunesse français Tikvaténou, qui ont fait leur alya. Parmi eux, Sam Kadoch qui se souvient: »Nous allions souvent chez Elie, z »l, pour voir les matchs du Maccabi et étudier. Le CNEF est né dans son salon ».

Au cours de leurs discussions, ces jeunes étudiants se disent qu’il manque dans le paysage israélien, un mouvement étudiant militant francophone sur les campus. Au départ, il s’appelle »Magshimé Tikvatenou » et se décline sous forme de fêtes et de shabbatot auxquels se joignent de plus en plus de jeunes.

« Notre projet a pu se développer grâce à la générosité et à l’inspiration de Claude Bloch, qui nous soutient jusqu’à aujourd’hui », tient à souligner Sam Kadoch. L’idée qui sous-tend l’association naissante est qu’il est fondamental d’encourager les jeunes à faire leur alya et de les accompagner une fois sur place. Le CNEF devient une structure nationale présente sur tous les campus du pays où se trouvent des francophones.

La diversification

Le succès est vite au rendez-vous puisque l’équipe du CNEF propose pour les 17-25 ans, tiyoulim, shabbatot, soirées, cours: la bonne recette pour faire des rencontres, se créer un réseau tout en passant du bon temps. Derrière toutes ces activités du CNEF se trouve l’intégration en douceur de ces jeunes en Israël. Petit à petit, l’association doit diversifier son offre. »On nous adressait de plus en plus de questions sur l’orientation au sein des universités, les modalités d’entrée, les débouchés, mais aussi sur l’armée et le sherout leumi », résume Sam Kadoch.

C’est ainsi que tout en restant sur le créneau étudiant, le CNEF possède désormais trois axes d’action: les études, l’armée/ volontariat civil et l’accompagnement administratif sur fond d’identité et de valeurs juives grâce aux nombreux rabbanim de la communauté.

Le tout est rendu possible grâce au travail de professionnels (Amélie, Gamliel, Shmouel, Annie-Claire, Jordana, Eva, Mégane) et de plus de 40 étudiants bénévoles répartis dans tout le pays, mais aussi grâce aux partenariats que le CNEF a su nouer au fil du temps avec toutes les institutions, fondations et associations qui développent des projets pour la jeunesse et à la générosité de donateurs privés.

L’avenir, Sam Kadoch et son équipe, l’envisage sous des cieux aussi cléments. Des bureaux ont ouvert à Tel Aviv, Netanya, Ashdod pour être toujours plus près des jeunes et des parents et le CNEF va devenir plus visible en France pour aider à la préparation de l’alya des jeunes.

Une réussite intergénérationnelle

S’il devait résumer en une expression, la réussite du CNEF, Sam Kadoch choisirait: l’entraide intergénérationnelle et qui traverse les publics. La soirée prévue pour les 30 ans marquera le coup d’envoi des festivités des 30 ans avec au programme: rencontres entre anciens et nouveaux, présence de personnalités politiques et associatives et concert des stars israéliennes Statik et Ben El Tavori.

Joyeux anniversaire le CNEF! Ad 120!!

Soirée des 30 ans, le Lundi 25 décembre à 19h au théâtre de Jérusalem

Renseignements et réservations: 02-6222625, www.cnef.org, CNEF sur FaceBook

Guitel Ben-Ishay