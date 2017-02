3 000 nouvelles unités de logement en Judée-Samarie 

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman ont décidé de donner leur feu vert pour la construction de plus de 3 000 unités de logement en Judée et en Samarie. 2 000 d’entre elles seraient déjà prêtes à être vendues et le reste serait en chantier. Le cabinet de Lieberman a précisé que cette mesure s’inscrivait dans le cadre d’un ‘retour à la vue normale’ en Judée-Samarie et répondait aux besoins de la population locale.