Plus de 10 000 jeunes du monde entier prendront part dans l’après-midi à la 29e Marche des Vivants en Pologne. Ils parcourront les 3 km qui séparent le camp de la mort d’Auschwitz de celui de Birkenau en souvenir des six millions de Juifs massacrés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette marche est conduite cette année par le chef d’état-major de l’armée israélienne, Gadi Eizencot, l’ancien grand rabbin d’Israël, Rav Israël Meir Lau, rescapé de la Shoah, et le ministre de l’Education Naftali Benett, leader du parti Habayit Hayehoudi.